Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Olay, Büyükcami Mahallesi, Asım Efendi Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. 56 yaşındaki İbrahim Şenel'den haber alamayan arkadaşı, Şenel'i eve geldiğinde kapının eşiğinde hareketsiz halde buldu. Olayı 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset otopsiye gönderildi.

Ahmet Şükrü Uluçay



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