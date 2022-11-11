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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Samsun’un Bafra ilçesine yalnız yaşadığı öğrenilen 56 yaşındaki adam, evinin kapı eşiğinde arkadaşı tarafından ölü olarak bulundu.

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu - Tıkla İzle

Olay, Büyükcami Mahallesi, Asım Efendi Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. 56 yaşındaki İbrahim Şenel'den haber alamayan arkadaşı, Şenel'i eve geldiğinde kapının eşiğinde hareketsiz halde buldu. Olayı 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset otopsiye gönderildi.

Ahmet Şükrü Uluçay
 

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