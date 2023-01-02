Yalnız yaşayan adamın evi yangında küle döndü

Edinilen bilgiye göre yangın bugün sabah saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesi Şehitler Mahallesinde meydana geldi. Evinde tek başına yaşayan 70 yaşındaki Abdurrahman Ç. isimli vatandaşın evi sabah saatlerinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında küle döndü. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tüm evi saran alevleri uzun süren çalışma sonucu söndürürken, yangında vücudunda hafif şekilde yanıklar meydana gelen Abdurrahman Ç. sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Serkan Tatlı

İLGİLİ HABER Antalya’da sazlık alanda çıkan yangın evlere kadar ulaşınca korku dolu anlar yaşattı

İLGİLİ HABER Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İLGİLİ HABER Garaj yangınında traktör alevlere teslim oldu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.