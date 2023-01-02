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Yalnız yaşayan adamın evi yangında küle döndü

Yalnız yaşayan adamın evi yangında küle döndü
Yalnız yaşayan adamın evi yangında küle döndü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sobadan çıkan yangında bir ev küle dönerken bir vatandaşta yaralandı.

Edinilen bilgiye göre yangın bugün sabah saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesi Şehitler Mahallesinde meydana geldi. Evinde tek başına yaşayan 70 yaşındaki Abdurrahman Ç. isimli vatandaşın evi sabah saatlerinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında küle döndü. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tüm evi saran alevleri uzun süren çalışma sonucu söndürürken, yangında vücudunda hafif şekilde yanıklar meydana gelen Abdurrahman Ç. sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Serkan Tatlı

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