Yalnız yaşayan polis memuru evinde ölü bulundu

İlk belirlemelere göre kalp krizinden hayatını kaybettiği tahmin edilen polis memurunun kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi.

Olay, 22.00 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Uğur B.'den haber alamayan Elazığ ilinde bulunan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Uğur B.'nin (51) Mazi sokak içerisinde bulunan ikametine gelen ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde Uğur B.'yi yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde polis memurunun hayatını kaybettiği belirlendi. Bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen polis memurun cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Hasan Eryılmaz

