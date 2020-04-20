İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu

Sivas’ta kendisinden haber alınamayan şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Yüceyurt Mahallesi 21. Sokak bulunan bir apartmanın 2.katında meydana geldi. 49 yaşındaki Muharrem G. İsimli şahıstan bir süredir alamayan iş arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin nezaretinde itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla eve girildi. Polis ve sağlık ekipleri evde Muharrem G'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Muharrem G'nin evde yalnız yaşadığı öğrenildi.
Polis ekipleri şahsın ölüm nedenin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlattı.

Demet Karakuş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.