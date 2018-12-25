Yalova beyaza büründü

Kış Yalova'da yüzünü gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı sebebiyle şehrin birçok noktası beyaza büründü. Yalova-Bursa arasında ulaşımın sağlandığı Süpürgelik mevkiinde görüş mesafesi bir hayli düştü. Kar yağışı Karayolları ekiplerini de hareket geçirdi. Turuncu Karıncalar lakaplı Karayolları ekipleri 4 aparatlı makine ve 1 grayder ile yollarda kar küreme ve tuzlama yapıyor. 24 personelin görev yaptığı Süpürgelik istasyonunda 24 personel 24 saat esasına göre çalışmaya başladı. Bazı köy yollarında ulaşım durma noktasına geldi. Kar altında kalan araçlar ise kışın güzelliğini adeta gözler önüne serdi.

Saim Çotuk



