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Yalova merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 6 gözaltı

Yalova merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 6 gözaltı
Yalova merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 6 gözaltı

Yalova merkezli İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yalova, İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon illerinde yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Şahısların ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 5 tabanca ve tabancalara ait 232 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 20 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet uzun namlulu tüfek fişeği ele geçirildi.
Polisteki işlemleri tamamlanan T.T., M.K., H.D., F.Ö., H.Ç. ve H.N. adliyeye sevk edildi.

Zehra Baykal
 

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