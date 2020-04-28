Yalova'da 213 kişi karantina altında

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından ülkemize uçaklarla getirilen Türk vatandaşları 14 gün boyunca karantina altında tutuluyorlar. Yalova da ülkedeki karantina noktalarından birisi. Bugüne kadar yurt dışından gelen 356 kişi KYK'nın Termal ve Çınarcık ilçelerindeki yurtlarında karantina altına alındı.

Havalimanından AFAD tarafından alınan vatandaşlar yüksek güvenlik altında Yalova'ya getiriliyor ve ardından da kalacakları yurtlara dağıtılıyorlar. Bugüne kadar 143 kişi karantina sürecini tamamlayarak evlerine gönderildiler. Ancak halen Termal ve Çınarcık ilçelerindeki yurtlarda 213 kişi daha karantina altında tutulmaya devam ediliyor. Bu süreçte karantinada tutulan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını da AFAD Yalova İl Müdürlüğü karşılıyor.

Saim Çotuk

