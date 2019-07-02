İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yalova'da 600 kök Hint keneviri ele geçirildi

Yalova'da 600 kök Hint keneviri ele geçirildi
Yalova'da 600 kök Hint keneviri ele geçirildi

Yalova Jandarması aldığı bir istihbarat sonrasında Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bir eve operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda bahçede ekili 600 kök Hint keneviri ile ev içerisinde 40 gram kubar esrar ele geçirildi.

Yalova Jandarması uyuşturucuya göz açtırmıyor. Bu kapsamda yapılan istihbari çalışma neticesinde Y.B. adlı bir şahsın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesindeki evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonrasında operasyon için düğmeye basıldı. Jandarma ekipleri şahsın evine sabah erken saatlerde operasyon gerçekleştirdiler. Operasyonda bahçede ekili 600 kök Hint keneviri ve ev içerisinde yapılan aramada ise 40 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.B. ise yapılan sorgulama sonrasında sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrasında Yalova Jandarma Alay Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Yalova İl Jandarma Komutanlığı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başta terör ve uyuşturucu olayları olmak üzere suç ve suç örgütleriyle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecektir” denildi.  

Saim Çotuk

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.