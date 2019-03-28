Yalova'da çocuk gelişimine yönelik velilere seminer verildi

Bahçeşehir Koleji tarafından Yalova'da bir otelde düzenlenen seminerin açılış konuşmasını Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Özen Yazğan yaptı. Seminerde yapmış olduğu konuşmasında anne ve babalara tavsiyelerde bulunan Yazğan, "Öyle bir çağda yaşıyoruz ki, birçok şey duyuyoruz ve biliyoruz. Burada bu semineri dinlerken, ‘Ben bunu ne kadar içselleştiriyorum?' diye düşünmenizi istiyoruz. Çok temel bir şey var ki insan kendini ne kadar geliştirebiliyorsa evladını da o denli geliştirebilir" dedi.

Mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmenin prensiplerini anlatan Dr. Bolat, "Her anne ve baba çocuğunu sever mi?' diyerek sunumuna başladı. Dr. Özgür Bolat, vermiş olduğu seminerde şu başlıklar üzerinde durdu:

"Çocuğa sevgi göstermesini anne babalar neden etkiler? Gerçek sevgide koşul var mıdır? 2- 3 yaşında bir çocuğu anne baba neden engeller? Anne baba çocuğunu seviyorsa neden sevgisini göstermiyor? Sevgi göstermenin riski nedir? Anne baba çocuğunu seviyorsa, çocuk neden emin olmuyor? Çünkü koşul var. Gerçek sevgide koşul yoktur. Anne baba koşul koyuyorsa çocuk gerçekten sevildiğini düşünmüyor. Zorla yemek yedirilen çocuk sevildiğini düşünür mü? Çocuk, kendi başarısı için baskı yapanı sever mi? Asıl soru şu; Sevgisiz büyüyen çocuklar ileride ne gibi bedeller öder?”

Anne ve babalara tavsiyeler

Anne babalara tavsiyelerde bulunan Dr. Bolat, "Anne babanın kendisini değiştirmesi gerekir, kendi yaralarını iyileştirmesi gerekir. Araştırmalar var. Siz çocuğunuzu okuldan alın başka okula verin; bu, başarısını yüzde 27 oranında etkiler. Burada en önemli etken ailelerdir. Siz mükemmeliyetçiyseniz çocuğunuz da öyle olur, siz kaygılıysanız çocuğunuz da kaygılı olur, siz kendiniz sıkılıyorsanız çocuğunuzla da sıkılırsınız. Bu anne baba okulu değil, birey olma okulu. Çocuğum benle konuşmuyor, çocuğum okulda yaşananları bana anlatmıyor; neden acaba? Neden? Kabul görmeyeceği için çocuk anlaşılmayacağını düşünüyor. Aslında anne ve baba kabule geçse çocuk anlatmaya başlayacak. İlkokula kadar susturamadığınız çocuğunuz ne oluyor da sonra konuşmuyor? Yargılar ve anlaşılır hissetmiyor. Mutluluğun özünde kabul görme var. Kabul gören insan mutlu oluyor" dedi.