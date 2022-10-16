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Yalova'da deniz suyu 10 metre çekildi

Yalova'da deniz suyu 10 metre çekildi
Yalova'da deniz suyu 10 metre çekildi

Yalova sahillerinde deniz suyu yaklaşık 10 metre çekildi.

Yalova sahillerindeki deniz suyu çekilmesi özellikle kent merkezi ve Çiftlikköy ilçesi sahillerinden gözlemlendi. Deniz suyunun çekilmesiyle iskelelerdeki su seviyesi düştü. Öte yandan deniz üzerinde su seviyesinin düşmesine bağlı olarak adacıklar oluştu. Marmara Denizi'nde her yıl aynı dönemlerde meydana gelen ve deniz şişmesi olarak bilinen doğa olayı nedeniyle bölgedeki kayalıklardaki yosunlardan su seviyesindeki düşüş gözlendi.

Erhan Erdoğan
 

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