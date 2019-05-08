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Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı
Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

Yalova Emniyet Müdürlüğünce 10 ilde yapılan operasyonlarla FETÖ/PDY'nin TSK içerisinde mahrem hizmet yapılanması kapsamında aralarında muvazzaf subay, astsubay ve askeri öğrencilerinde bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik olarak Yalova merkezli 10 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda 3 muvazzaf subay, 6 muvazzaf astsubay, 2 ihraç astsubay, 1 ihraç öğrenci, 3 emekli astsubay olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı. 1 şahsın ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ/PDY'nin TSK içeresinde mahrem hizmet yapılanması kapsamında ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arandığının tespit edildiği belirtildi.  

Saim Çotuk

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