Yalova'da halı saha maçında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Armutlu Belediyesi tarafından ilçede halı saha turnuvası düzenlendi. 15 takımın yer aldığı turnuvada gerçekleşen bir maçta çıkan sporcular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle halı saha adeta savaş alanına döndü. Önce futbolcular arasında başlayan kavgaya izleyiciler de müdahil oldu.

Yumrukların havada uçtuğu kavgada bıçak da kullanıldı. Kavgada F.Y. sırtından, diğer 2 kişi ise bacağından bıçaklanarak yaralandı. Sırtından yaralanan F.Y., Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bacağından yaralanan diğer 2 kişi ise Armutlu İlçe Devlet Hastanesi'nde sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Turnuvada çıkan kavgayla ilgili tahkikat sürüyor.

Erhan Erdoğan