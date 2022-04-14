Yalova'da jandarmadan uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.D (25) teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheli S.D. üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ve sentetik kannabinoid ele geçirildi. Aynı operasyon çerçevesinde S.D.'nin yanı sıra A.A.'nın (65) ev ve iş yerinde aramalar yapıldı.

Aramada, bir miktar kubar esrar ve metamfetaminin yanı sıra 151 bin adet boş makaron, 2 bin 257 adet dolu makaron, 8 kilo kıyılmış tütün, 15 adet tütün basma aparatı, uyuşturucu içme aparatı ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Erhan Erdoğan

