Yalova'da kereste fabrikasında korkutan yangın

Alınan bilgiye göre, Kaytazdere beldesinde faaliyet gösteren Kısmet Orman Ürünleri adlı işletmede henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Kısa sürede tüm işletmeye yayılan alevlerde kereste ürünleri yanmaya başladı.

Yangına Altınova İtfaiyesi'nin yanı sıra Yalova ve Kocaeli illerinden de ekipler sevk edildi.

İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Gözü önünde yanarak kül olan fabrikasını böyle izledi

Yalova'da kereste fabrikasında çıkan yangın, çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle kontrol atına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca fabrikada bulunan 4 aracında yanarak kül olduğu öğrenildi.

Yangın, Altınova ilçesi Kaytazdere beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken alevleri fark eden işçiler, durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının büyük olması nedeniyle yetersiz kalınca çevre il ve ilçelerden destek istendi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.Öte yandan kereste fabrikasının içerisinde bulunan 4 aracında yanarak kül olduğu öğrenildi.