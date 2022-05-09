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Yalova'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Yalova'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı
Yalova'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Yalova’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada araç içinde bulunan 3 kişi yaralanırken cadde üzerinde can pazarı yaşandı.

Yalova’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Ömer Faydalı Caddesi'nde meydana gelen 63 ACD 141 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Vatandaşlar araçtan çıkarttı. Yaralılar asfalt üzerinde ambulansların gelmesini bekledi. Vatandaşlar yaralıları ambulans gelene kadar başlarında bekleyerek yalnız bırakmadı.

112 acil servis ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Erhan Erdoğan
 

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