Yalova'da sağlıkta dev işbirliği

Kentteki ihtiyaç göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tasarruf tedbirlerinden çıkarılarak yapımına başlanan 400 yatalı Yalova Devlet Hastanesi'nde mutlu sona yaklaşıldı. 140 poliklinik, 17 ameliyathane ve 97 yoğun bakım odasının yer alacağı hastane, yüzde 98 oranında tamamlandı. Hibrit ameliyathane gibi birçok yeniliğin yer alacağı yeni hastane binasında kapasitesi ihtiyaç halinde 400 yataktan 625'e çıkarılabilecek.

Marmara Depremi'nden en çok etkilenen iller orasında olan Yalova'da hizmete açılacak hastane sağlamlığıyla da ön plana çıkıyor. Temele yerleştirilen deprem izolatörleri ile hastane 9 şiddetindeki depremlerde dahi sallanmayacak şekilde dizayn edildi.

İl Başkanı Muğlim Bağatar, hastanenin birkaç ay içinde hizmete gireceğini söyledi. Bağatar, hastanenin önümüzdeki sene Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi ile entegre ederek eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürüleceğini söyledi.

“Vatandaşlarımız çevre illere gitmez zorunda olmayacak”

Bağatar, Yalova'da yaşlı nüfusun sağlık problemlerini çözümü için çevre illerdeki üniversite hastanelerine gitmek zorunda kaldığını söyledi. Eğitim ve araştırma hastanesinde akademik kadronun görev almasıyla vatandaşların kendi şehirlerinde tüm sağlık hizmetini alacak duruma geleceğine dikkati çeken Bağatar, “Yeni hastanemizin açılmasıyla ve tıp fakültesinin faaliyete geçmesiyle ilimizde kemoterapi, nükleer tıp, onkoloji, çocuk sağlığıyla ilgili çok birim de açılacak. Şu anda kanser ve diyaliz için tedavi gören hastalarımız şehir dışına gitmekte. İlimizde sağlık problemi olan vatandaşlarımızı Yalova dışına göndermemek için gerekli altyapıyı sağlamaya çalışıyoruz. Dekanımız da akademik kadroları kurma noktasında yoğun bir gayret içinde” diye konuştu.

“Deprem esnasında ameliyatlara ara vermeden devam edebilecek”

Hastane binasının depreme karşı dayanıklı olduğuna da vurgu yapan Bağatar, “Allah muhafaza hastanemiz bir deprem olduğunda bile kesintisiz hizmet verebilecek şekilde dizayn edildi. 9 şiddetinde deprem olsa dahi buna dayanabilecek hatta deprem esnasında ameliyatlara ara vermeden devam edebilecek” dedi.

Yalova'nın en güvenli binası olacak

İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray ise 105 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin son teknoloji ile donatıldığını ifade etti. Binada temelinde 497 deprem izolatörünü olduğuna değinen Eray, yapının Yalova'nı en güvenli binası olacağını kaydetti.

Günlük 10 bin hastaya hizmet verilecek

Mevcut Yalova Devlet Hastane binasında günlük ortalama 5 bin hastaya bakıldığını sözlerine ekleyen Eray, yeni hastanede bu sayının iki katına çıkmasını beklediklerini dile getirerek, “Yeni hastanemizin faaliyete başlamasıyla bize yakın Bursa Orhangazi ya da Kocaeli Karamürsel gibi yakın ilçelerden talepler gelecektir. Hastanemizin günlük 10 bin kişiye hizmet verebileceğini ön görüyoruz” ifadesini kullandı.

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