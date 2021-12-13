Yalova'da sahte içki faciası...2 arkadaş hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre Çınarcık'da Oto tamir işi ile uğraşan Ekrem T. (56) ve yakın arkadaşı Mehmet Y. (66) bir gece öncesi kendileri yaptıkları sahte içkiden içtiler. Çınarcık Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesinde bulunan iş yerinde yaşayan Ekrem T. sabah dükkanını açmayınca komşuları ihbarda bulundular.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri Ekrem T.'yi yatağında hareketsiz bulunca, sağlık ekiplerine haber verdi. 112 ekiplerinin kontrolünün ardından Ekrem T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı araştıran güvenlik güçleri Ekrem T. ile beraber alkol aldıkları belirlenen Mehmet Y.'nin yalnız yaşadığı Hasan Baba Mahallesindeki evine mahalle muhtarı ile giderek onun da cesedine ulaştı.

Biri iş yerinde, diğeri de evinde ölü bulunan 2 arkadaşın cesedi kesin ölüm nedeni tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından cenazeleri yakınlarına teslim edilen 2 arkadaştan Ekrem T. Adapazarı'nda, Mehmet Y. ise Yalova'da toprağa verildi.

Yakınları ise iki arkadaşın uzun süredir kendileri için içki ürettiklerini belirtti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Mehmet Buldu - İlkay Altay

