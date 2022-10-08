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Yalova'da tersane işçilerine silahlı saldırı: 5 yaralı

Yalova'da tersane işçilerine silahlı saldırı: 5 yaralı
Yalova'da tersane işçilerine silahlı saldırı: 5 yaralı

Yalova’nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanenin işçilerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Yalova’da tersane işçilerine silahlı saldırı: 5 yaralı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki bir firmanın işçileriyle aralarında husumet olduğu öğrenilen 4 kişilik grup tersane önüne araçlarıyla gelerek beklemeye başladı. İşçilerin tersaneden çıkış yaptığı sırada araçlarında çıkan şüpheliler çalışanlara tabancayla ateş etmeye başladı. Saldırıda yaralanan 5 tersane işçi Yalova Devlet Hastanesi ve kentteki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erhan Erdoğan
 

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