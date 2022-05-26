Yalova'daki müsilaj operasyonunda 20 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde “Mafya Tipi Suç Örgütleri ve Bu Örgütlere Silah Temin Eden Suç Gruplarına Yönelik” eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 16 ilde düzenlenen operasyonun Yalova ayağında 90 personelin katılımıyla 24 ayrı adreste arama yapıldı. Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 206 adet fişek, 100 gram esrar ele geçirildi.Operasyon çerçevesinde 25 şüpheliden 20' si gözaltına alındı. 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Erhan Erdoğan



