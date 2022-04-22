Yalova'daki tersanede patlama: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir tersanede bulunan bir tankta gaz ve oksijen sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 3 tersane işçisi olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan 2 işçide ağır yanıklar oluşurken diğer işçinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri patlama sonrası tersanede kontroller gerçekleştirdi. Patlama ile ilgili tahkikat sürüyor.

Mehmet Mercan