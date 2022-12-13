Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuları Yalova'da sokak satıcılarına ulaştırarak satış yaptığı ve yaptırdığı tespit edilen zanlıyı takibe aldı. Operasyon düğmesine basan ekipler 34 plakalı otomobili durdurarak içindeki şüpheli Ş.'A'yı gözaltına aldı. Narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde araçta yapılan aramada, 980 gram skunk ve 52 gram kokain ele geçirildi.

Erhan Erdoğan

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