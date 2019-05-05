Yalovalı sporcular Rusya'dan madalyalarla döndü

Yalova Wushu Kung Fu Spor Kulübü'nün sporcularından Alihan Akkuş 56 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Ömer Allar ise 70 kilo finalinde sakatlanarak maçı tamamlayamadı ve gümüş madalyada kaldı. Hacer Küçükekiciler ise Ji-Ti grup yarışmalarında mücadele ederken gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yalova Wushu Kung Fu Spor Kulübü Başkanı Ali Kanberoğlu,” Rusya'da ki 5. Geleneksel Avrupa Wushu, Kung-Fu Şampiyonası'nda kulübümüzden üç sporcu mücadele etti. Alihan Akkuş 56 kiloda finalde Rus rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Bir diğer sporcumuz Ömer Allar ise 70 kilo finalinde sakatlanınca maçı bırakmak zorunda kaldı ve Avrupa ikinciliğini kazandı. Taolu dalında mücadele eden sporcumuz Hacer Küçükekiciler ise Ji-Ti grup yarışmalarında Avrupa ikinciliğini elde etti. Üç sporcumla da gurur duyuyorum. Çok iyi mücadele ederek yüzümüzü Rusya'da güldürdüler. Bizlere bu gurur yaşatan Alihan Akkuş'a, Ömer Allar'a ve Hacer Küçükekiciler'e sonsuz teşekkür ediyorum. Ülkemizi ve Yalova'mızı en iyi şekilde temsil ettik” şeklinde konuştu.

(Erdinç Bulun/İHA)