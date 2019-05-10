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Yalova'nın ritmi yükseliyor

Yalova'nın ritmi yükseliyor
Yalova'nın ritmi yükseliyor

Dünyaca ünlü vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz, Yalovalı çocuklara Aksa ile Gelişim Atölyesi etkinlikleri kapsamında ders veriyor.

Yalova’nın ritmi yükseliyor - Tıkla İzle

Aksa ile Gelişim Atölyesi etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz'den ritim öğrenen Yalovalı çocukların dersleri coşkulu bir biçimde devam ediyor. Yapılan bilgilendirmede; Yalova Rahmi Tokay Ortaokulu ile Cumhuriyet Ortaokulu'ndan 100 civarında çocuk darbuka, marakas, def, ritim çubuğu, agogo bell ve erbane gibi müzik aletlerini kullanarak, ritim tutmanın inceliklerini öğreniyor. 

Müzik çalışmalarını uzun yıllar İsveç ve Finlandiya'da sürdürdükten sonra Türkiye'ye dönen perküsyon sanatçısı Okay Temiz, "Öğrenciler burada sadece ritim tutmayı değil kolektif bir şekilde çalışmayı da öğreniyor. Çocukların öğrenemeyeceği hiçbir şey yok, yeter ki bizler yanlarında olalım. Böylesine değerli bir projenin içinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi. 

Okay Temiz'den ders alan 100 civarında çocuk, 1 Haziran'da Yalova'daki Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde bir konser vererek, hünerlerini de sergileyecek.  

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