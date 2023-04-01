Yamaç paraşütçüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisini gökyüzüne taşıdı

Büyükçekmece'de 55 yaşındaki Erol Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevdasını gökyüzüne de taşıdı. 15 yıldır paraşütle uçuşlar yapan Arslan, Büyükçekmece Sinanoba Sahili'nden yaptığı uçuşta 10 metrelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının ve Türk bayrağının olduğu posteri açtı. Arslan, gökyüzündeki o anlarını aksiyon kamerası ile kaydetti. Uçuşu hakkında konuşan paraşüt pilotu Arslan, “15 yıldır yamaç paraşütüyle uğraşıyorum. Normalde mobilya işletmecisiyim. Hobi olarak başlamıştım, sonra ticarete döndü. Şu anda eğitim de veriyoruz. Cumhurbaşkanımıza desteğimizi göstermek için böyle bir çalışma yaptık. Ülke olarak kötü zamanlardan geçiyoruz. Siyasi olarak, sosyal yaşantı olarak desteğimizi göstermek için böyle bir çalışma yaptık. Biz yamaç paraşütü pilotları olarak Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Herkes eğriyi doğruyu görüyor” dedi.

Murat Delice

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