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Yamaç paraşütü ile Pamukkale'yi havadan görmek isterken yere çakıldı

Yamaç paraşütü ile Pamukkale'yi havadan görmek isterken yere çakıldı
Yamaç paraşütü ile Pamukkale'yi havadan görmek isterken yere çakıldı

Denizli’de yamaç paraşütü yaptığı sırada ters rüzgara kapılan yabancı uyruklu turist yere çakıldı. Olayda yaralanan turisti AFAD ve itfaiye ekipleri düştüğü çukurdan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay, Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu turist, Pamukkale Travertenlerini havadan görmek için Dinamit Tepe olarak adlandırılan noktadan atlayış gerçekleştirdi. Bir süre havada kalan turist ters rüzgarın etkisiyle hakimiyeti kaybetti. Hakimiyeti kaybeden turist metrelerce yükseklikten çukura düştü. Çevredeki diğer vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri bir kısa süreli çalışmalarının ardından yaralı turisti bularak düştüğü yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen talihsiz adam, hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fadıl Pişkin

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