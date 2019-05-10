Yamaç paraşütü tutkusu engelinin önüne geçti

İlk uçuşunu 1999'da yapan Daniel Velasco (37), 2011 yılında bir uçuşu sırasında kaza yaptı ve tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamaya başladı. Bir süre tedavi gören Velasco, üç yıl önce tekrar uçmak için özel bir tekerlekli sandalye hazırlattı.

Velasco engeline rağmen sandalyesine bağladığı yamaç paraşütü ile tekrar uçmaya başladı. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ'ın bin 700 metre pistine çıkan Velasco, tekerlekli sandalyesiyle pistten kalkış yaptı.yaklaşık yarım saat gökyüzünde süzülen Velasco uçuşun ardından Belcekız Plajına başarılı bir iniş gerçekleştirdi. İnişi sırasında çevredekiler yerli ve yabancı turistler Velasco'yu alkışladı.

Velasco, ilk uçuşunu 1999'da yaptığını ve 2011 yılında geçirdiği yamaç paraşütü kazasıyla tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamaya başladığını anlattı. Kazanın ardından bir süre tedavi gördüğünü ve yamaç paraşütüne de ara verdiğini dile getiren Velasco, “Yamaç paraşütü tutkum engelimin önüne geçti. Yamaç paraşütü yapmak için özel bir tekerlekli sandalye yaptırdım ve üç yıl önce tekrar uçmaya başladım. Uçuşlarımı tekerlekli sandalyemle gerçekleştiriyorum. Burası çok güzel bir yer. Burada kendimi büyük bir ailenin içinde gibi hissediyorum. Herkes bana yardımcı oluyor. Çok mutluyum” dedi.

Murat Yalçın