Yamaçtan kopan dev kaya parçası iki tırı kullanılmaz hala getirdi

Olay; bugün saat 23.00 sıralarında Esenkıyı tır parkında meydana geldi. Sarp Sınır kasından geçmek için tır parkında sıra bekleyen iki tırın üzerine yamaçtan kolan kaya parçası düştü. Sürücüleri içinde olan tırların dev kaya parçası dorse bölümüne denk gelmesi büyük bir facianın önledi. Tırların birini çarpan daha sonra diğer tıra isabet ederek içinde sıkışan kaya parçası, iş makinesi yardımıyla tırın dorsesinden çıkartıldı. Kazada can kaybı olmazken iki tırda büyük hasar meydana geldi.



Osman Emre Ergün

