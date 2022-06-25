Yamaçtan kopan kayalar karayoluna düştü

Gümüşhane'de, Torul-Kürtün Karayolu Budak Köyü mevkiinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Kayaların yola düşmesi nedeniyle Torul-Kürtün Karayolu çift taraflı olarak trafiğe kapandı. Kayaların düşme anında karayolunu kullanan 29 AAN 487 plakalı otomobilin sürücüsü Neşat Gedik, kayaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayollarına ait iş makinaları 1 saatlik çalışmayla yolu temizleyerek tekrar ulaşıma açtı.

Dün Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Sis Dağı Yaylası'na giden yolda yamaçtan kopan büyük bir kaya parçası yolun ulaşıma kapanmasına neden olluş, kayanın düşmesi sırasında yoldan bir aracın geçmemesi faciayı önlemişti.

Geçtiğimiz 26 Mart 2022 tarihinde ise Trabzon'da Vakfıkebir-Tonya karayolunda yamaçtan kopan kayaların bir araca isabet etmesi sonucu araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Uğur Aydın

