Yan yana oturuyorlardı, ölüme de birlikte gittiler

Olay, dün merkez Bahçelievler ile Karşıyaka Mahallesi'nin kesiştiği bölgede Aşağı Çarşı mevkisinde bulunan Çapakçur Deresi'ndeki köprü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki lise öğrencileri Elif Yılmaz ve Hatun Barçağ dere kenarında arkadaşları ile oynamaya başlamış, dengelerini kaybederek suya düşmeleri sonucu akıntıya kapılarak hayatlarını kaybetmişti. O anlar ise kameraya yansımıştı.

Tüm öğrenciler göz yaşı döktü

Bugün, hayatını kaybeden 2 genç kızın öğrenimin gördüğü Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hüzün ve gözyaşı hakim oldu. 11-E sınıfı öğrencileri olan Hatun Barçağ ve Elif Yılmaz'ın yan yana oturduğu sıraya fotoğrafları bırakılarak, karanfil koyuldu. Dersin işlenmediği okulda öğrenciler ve öğretmenlerin üzüntüsü ise yüzlerine yansıdı.

Öğrencilerle ilgili bilgi veren rehber öğretmeni Onur Topçu, “İki öğrencimizde pırıl pırıl, çok saygılı, çok çalışkan öğrencilerimizdi. Okulda neredeyse tüm etkinliklerde varlardı, nezih talebelerimizdi. Yaşanan bu acı durum bizi derinden üzdü. Sözün bittiği yerdeyiz. Ailesine ve arkadaşlarına sabırlar diliyorum” dedi.

11-E sınıfında en çok ders işleyen öğretmenlerden Zahit Dimvural ise "Haftanın 18 saati bu sınıfta ders işliyordum. Öğrencilerimizin güzel giden bir eğitim hayatı vardı, derslerinde her zaman başarılıydılar. Takdiri ilahi diyoruz, olmaması gereken bir zamanda olmaması gereken bir acı yaşıyoruz. Kızlarımızın mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.

"Herkes yıkıldı, kimse sınıfa girmek istemiyor”

Hatun ve Elif'in yakın arkadaşlarından olan Eda Görhan ise "İkisi de arkadaşımdı. İki kaybımız içinde çok üzgünüz. En kısa zamanda arkadaşlarımızın mezarlarını ziyaret edeceğiz. Herkes yıkıldı, kimse sınıfa girmek istemiyor. Çok yakın arkadaşlarımızı kaybettik, çok üzgünüz” şeklinde konuşarak, üzüntülü olduğunu dile getirdi.

Muhammet Ali Çiftçi