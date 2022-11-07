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Yanan ahır alev topuna döndü

Yanan ahır alev topuna döndü
Yanan ahır alev topuna döndü

Düzce’de meydana gelen yangında ahır alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Yanan ahır alev topuna döndü - Tıkla İzle

Yangın, Düzce merkeze bağlı Çamköy Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çamköy Mahallesi 3145 Sokakta Öztürk K.'ya ait ahırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Samanlarında bulunduğu ahırda alevler kısa sürede büyüyerek alev topuna döndü. İlk müdahaleyi itfaiye ekipleri ile birlikte vatandaşların yaptığı yangında ahır yanarak kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına alabildi.

Selçuk Akyol – Ali Yıldız

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