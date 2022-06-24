Yanan alanlarda umut 'yeşerecek'

3 Ağustos 2016'da Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde meydana gelen yangın, mangal ateşinden çıkmıştı. Ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine de yakındı. Onlarca hektar alanın zarar gördüğü yangın sonrası İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün yaptığı ağaçlandırma çalışmaları, meyvelerini veriyor. İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan 54 saat süren orman yangını da 18 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelmişti.

Binlerce hektar alanın küle döndüğü yangın sonrası İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma çalışması başlatılmıştı. Çalışmalar sonucunda o bölge de yeşermeye başladı. Bornova ve Ödemiş Bozdağ'da da genel ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştirdi. Tüm bu çalışmalar, havadan görüntülendi.

9 ton tohum serpilmişti, Adana'da yanan ormanlık alan yeşeriyor

Geçen yıl 28 Temmuz'da çıkan ve 6 mahallede zarara yol açan yangından sonra Orman Genel Müdürlüğü bölgeyi yeniden yeşertmek için harekete geçti. Akdam, Kızlarsekisi, Salmanlı, Gökgöz, Kuytucak, Akdam, Akaraca mahallelerinde yapılan çalışmalarda yangının izlerinden temizlenen alana 9 ton tohum atıldı.

Akdam, Göksu ve Tepecikören şefliğindeki görevli orman mühendisleri ve ormancılar serpilen tohumların yeşermesi ile birlikte ormandaki fidelerin gelişimini kontrol etti.

Yanan ormanlık sahada kesilen ağaçlarının gövdesindeki yangının izleri hala yürekleri dağlarken sahaya serpilen ve yeşeren tohumlar geleceğe umut oluyor.

Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş, yanan ormanların bulunduğu tüm alanlarda yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Akdam Mahallesinde yangının acısını yaşayan Nergül Kara, "Ormanlarımız yeşersin istiyoruz. Tohumları attılar şimdi yeşeriyor. Dualarımız yanan yerler için. Her şeyimiz ormanımız geleceğimiz yangında yandı. Bu orman eskisi gibi yeşersin sevincimizden ölürüz. Fidanlar tohumlar yeniden yeşeriyor dünyalar bizim oluyor” dedi.

Beril Solmuşgül