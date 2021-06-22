Yanan aracı halat yardımıyla uzaklaştırarak faciayı önledi

Suudi Arabistan'ın doğusundaki Dammam kentinde yer alan Al-Nour'da bir binanın önünde park halinde bulunan araç yanmaya başladı.

Yanan aracı gören Muhammed El-Alit, yangına hızlı şekilde tepki vererek, kendi aracına bağladığı halat yardımı ile yanan aracı bina önünde park halinde olan diğer araçlardan hızla uzaklaştırdı.

El-Alit olayın ardından yaptığı açıklamada, yanan aracın yanında 5 araç daha olduğunu ifade ederek, alevlerin diğer araçlara sıçraması ile yangının hızla büyümesinden korktuğu için böyle bir olaya kalkıştığını belirtti.

El-Alit'in cesur hareketi aynı zamanda apartman sakinlerini de olası bir yangından korudu.

Muhammed Rabah

