Yanan araçta kundaklama şüphesi

Gece saatlerinde Menteşe Karşıya Mahallesi Bulut çıkmazında park halindeki Barbaros Şallı'ya ait 48 BE 377 plakalı araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Sağlık Ambulansı ve polis ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin yanan araca müdahalesi sonrası araçta yangın söndürülürken, aracın büyük bölümü kullanılmaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yangının aracın arka bölümünde başlaması nedeniyle kundaklama şüphesi nedeniyle emniyet yetkilileri soruşturma başlattı.

Bekir Tosun