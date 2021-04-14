Yanan araçtaki ikinci ölenin insan değil köpek olduğu ortaya çıktı

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö. iaresindeki 55 DF 074 plakalı otomobil yoldan yoldan çıkarak yaklaşık 15 metre şarampole yuvarlanıp alev aldı. Aracın yandığını fark edenler durumu jandarmaya ve itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yanan araca müdahale etti.

Ancak araç içinde 2 kişinin yanarak öldüğü tahmin edildi. Ancak yapılan araştırmada yanarak ölen araç sürücüsünün yanında köpeğinin de yanarak telef olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, yanan aracın bagaj kısmında ise uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Sularla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu yönünden savcının talimatı doğrultusunda soruşturmayı sürdürürken, kaza ve ölüm olayı üzerine ise jandarmanın araştırma ve incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla güçlüklü çıkartılırken, ölen sürücünün cesedi ise otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

