İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yanan depo havadan görüntülendi

Yanan depo havadan görüntülendi
Yanan depo havadan görüntülendi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir süpermarketin deposunda çıkan ve yaklaşık 2 saattir ekiplerin kontrol altına almaya çalıştığı yangın havadan görüntülendi.

Yangın Sabah saatlerinde Serdivan ilçesinde bulunan bir süpermarkete ait depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın hızla yayılarak büyüdü. Alevleri kendi çabalarıyla söndürmeyen depo yetkilileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangını itfaiye ekipleri söndürmek için yaklaşık 2 saattir çalışmalarını sürdürüyor. Depodan yükselen alevler ise drone ile havadan görüntülendi.

Murat Kanber - Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.