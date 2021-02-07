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Yanan dükkanların enkazı kaldırılmaya başlandı

Yanan dükkanların enkazı kaldırılmaya başlandı
Yanan dükkanların enkazı kaldırılmaya başlandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan ve 12 dükkanın yandığı, 3 dükkanında zarar gördüğü yangının ardından enkaz kaldırma çalışması başladı. Çalışmalar kapsamında yanan iki kuyumcu dükkanındaki yere gömülü olan 5 ton ağırlığındaki kasalar vinç ve iş makineleri ile güçlükle kaldırıldı.

Bolvadin çarşı merkezinde geçtiğimiz 28 Ocak gecesi yaşanan olayda, 12 dükkan yanarken 3 dükkan ise zarar gördü. Olay sonrası başlatılan inceleme çalışmaları tamamlanırken ardından belediye ekipleri tarafından enkaz kaldırma çalışması yapıldı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangının ardından ortaya çıkan korkunç manzara ise enkaz kaldırma çalışması ile ortadan kaldırıldı.

Yangında zarar gören dükkanların yerine doksan gün gibi kısa bir süre içerisinde yenilerinin yapılacağı bildirildi. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında iki kuyumcu dükkanındaki yere gömülü 5 ton ağırlığındaki kasalar ise vinç ve iş makineleri yardımıyla bulundukları yerlerden güçlükle çıkarıldı.

Mücahit Kuzu
 

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