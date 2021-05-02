Yanan evini bırakıp 'Ben yakmadım' diyerek kaçtı

Yangın, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen E.C.'nin kiracı olarak yalnız yaşadığı 4 katlı apartmanın 2. katındaki evde yangın çıktı. Alevler evi sararken, yangın sırasında evde bulunan E.C.'nin "Ben yakmadım" diyerek evden kaçtığı ileri sürüldü. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Evleri yangında zarar gören komşular polise şikayette bulundu. Polis yangın yerinden kaçan E.C.'yi bulmaya çalışıyor.

Muhammer Ay

