Yanan kamyonete bilinçsiz su döktü, alevler büyüdü

Olay, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gıda dağıtımı yapan 21 AF 085 plakalı kamyonet, seyir halindeyken aniden alev aldı.

Aracı terk eden sürücü canını zor kurtarırken, çevredekiler yardıma koştu. Bir vatandaş tarafından bilinçsiz bir şekilde sıçratılan su, alevlerin büyümesine sebep oldu.

Patlama sonrası kısa sürede kamyonetin tamamını saran alevler, aracı kullanılmaz hale getirirken, araç dorsesinde bulunan binlerce liralık gıda ürünleri de kül oldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Murat Başal

