Yanan kökleri tek tek bulup söndürüyorlar

İbradı ilçesinin Ormana Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın bir haftalık çalışma sonucu söndürülmüştü. Bölgede meşe, kızılçam ve sedir ağaçları yangında zarar görmüştü. Yanan alan içinde, seyreltme yapılan ağaçların kökleri olduğu için bölgeden dumanlar yükselmeye devam ediyordu.

Ekipler buradan çıkacak bir kıvılcımın başka bir yangına neden olmaması için iki haftadır soğutma çalışmalarına devam ediyor. Eynif Ovasını çevreleyen Gölcük, Belbaşı, Katrancı Dağı'nda Orman Bölge Müdürlüğüne ait greyder iş makineleri ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğüne ait dozerler ile mevcut orman yolları genişletiliyor. Bir taraftan ise yol olmayan bölgelere yeni yol açma çalışmaları sürdürülüyor.

Kül rengini alan bölgede bazı ağaçların içten içe yanmaya devam ettiği görüldü. İbradı ilçesi Ormana Mahallesi sınırlarındaki Eynif Ovası'nı çevreleyen Gölcük, Belbaşı, Katrancı Dağı'nda orman ekiplerinin arozözlerle bölgeyi gezerek içten içe yanan ağaç köklerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. Ormanın içinde kül olan ağaçların köklerinin ise içten içe yanmaya devam ettiği görüldü. Yanan alanlarda ağaçlar ve toprak kül rengini aldı. Yangından büyük oranda etkilenen Eynif Ovası'ndaki bölgede yangından etkilenmeyen ağaçlar ise sarardı.

Ayşe Çatlı

