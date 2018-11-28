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Yanan lojmanda Kur'an-ı Kerim zarar görmedi

Yanan lojmanda Kur'an-ı Kerim zarar görmedi
Yanan lojmanda Kur'an-ı Kerim zarar görmedi

Denizli’nin Çivril ilçesindeki bir caminin lojmanında çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, Kur’an-ı Kerim ise yanmadı.

Edinilen bilgiye göre, Çivril ilçesi Belence Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde cami imamı ve annesinin evde bulunduğu sırada evin çatısında yangın çıktı. Evin ahşap çatısında başlayan ve bir anda büyüyen yangına mahalle sakinleri ve cami imamı Yusuf Ayhan müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Köyde bulunan orman yangın tankerleri ve vatandaşların çabalarıyla söndürülen yangın sonrası lojman ve içindeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından evde yaptığı incelemede, yangının çatıdaki elektrik kablolarının aşırı ısınmasından çıkmış olabileceğini belirtti. 

Öte yandan evin tamamen yanmasına rağmen bir tek Kuran-ı Kerim'in yanmadığını ifade edildi. Yangın sonrası bulunduğu yerden alınan Kuran-ı Kerim ev sahibine teslim edildi.  

Bülent Çakır

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