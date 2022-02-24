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Yanan minibüste alevlerin arasında kalarak can verdi

Yanan minibüste alevlerin arasında kalarak can verdi
Yanan minibüste alevlerin arasında kalarak can verdi

Muğla'nın Datça ilçesinde kullanılmayan bir minibüs içerisinde yaşayan 55 yaşındaki adam, minibüste çıkan yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Burgaz mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar minibüsten alevler çıktığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede minibüste yaşayan Adem Demir'in (55) alevlerin arasında kaldığı ve yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mehmet Ölmez
 

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