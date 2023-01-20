Yanan minibüsü yangın tüpü ve hortumla su tutup söndürdü

Kirazlıdere mahallesinde sokakta hareket halindeki minibüsün motor kısmından bir anda alevler yükseldi. Minibüsten panikle inen sürücü neye uğradığını şaşırdı. Dumanların yükseldiği o anda iki esnaf işyerlerindeki yangın tüplerini alıp alevlere müdahale etti. Durumu itfaiyeye ihbar eden o esnaflardan Hüseyin Cebeci, tüplerin boşalmasının peşinden söndürme işlemlerine getirdiği bahçe hortumuyla su tutarak devam etti.

Murat Çelik

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