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Yanan minibüsü yangın tüpü ve hortumla su tutup söndürdü

Yanan minibüsü yangın tüpü ve hortumla su tutup söndürdü
Yanan minibüsü yangın tüpü ve hortumla su tutup söndürdü

Amasya’da minibüsün motor kısmında çıkan yangın çevreden yetişen bir esnafın önce yangın tüpü, ardından da bahçe hortumuyla su tutmasıyla söndürüldü.

Yanan minibüsü yangın tüpü ve hortumla su tutup söndürdü - Tıkla İzle

Kirazlıdere mahallesinde sokakta hareket halindeki minibüsün motor kısmından bir anda alevler yükseldi. Minibüsten panikle inen sürücü neye uğradığını şaşırdı. Dumanların yükseldiği o anda iki esnaf işyerlerindeki yangın tüplerini alıp alevlere müdahale etti. Durumu itfaiyeye ihbar eden o esnaflardan Hüseyin Cebeci, tüplerin boşalmasının peşinden söndürme işlemlerine getirdiği bahçe hortumuyla su tutarak devam etti.

Murat Çelik

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