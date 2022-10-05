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Yanan ormanlar 450 milyon adet tohumla tekrar yeşerecek

Yanan ormanlar 450 milyon adet tohumla tekrar yeşerecek
Yanan ormanlar 450 milyon adet tohumla tekrar yeşerecek

Mersin’de geçtiğimiz ay meydana gelen bin hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesi başta olmak üzere gençleştirme sahaları için 547 ton kozalaktan 450 milyon adet tohum çıkartılarak ekime hazır hale getirildi. Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, "Topladığımız kozalaklar elde edeceğimiz tohum miktarı adet olarak yaklaşık olarak 450 milyon civarında, dolayısıyla 450 milyon adet kızılçam tohumunu toprakla buluşturmuş olacağız" dedi.

Yanan ormanlar 450 milyon adet tohumla tekrar yeşerecek - Tıkla İzle

Mersin'in Gülnar ve Silifke ilçelerinde geçtiğimiz ay meydana gelen havadan ve karadan müdahale ile 29 saatte söndürülen orman yangınlarında bin hektar alan zarar gördü. Yangında yok olan ormanlık alanlar ile gençleştirme sahaları için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tüm ilçelerdeki şefliklerin katılımı ile çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada 547 ton kozalak toplandı. Toplanan kozalaklar tohum çıkarma pistlerine serilerek orman işçileri tarafından işlenip yaklaşık 450 milyon adet tohum elde edildi. Elde edilen tohumların bir bölümü yangında yok olan bin hektarlık alana, diğer kısmı ise 2 bin hektarlık gençleştirme sahasında toprakla buluşacağı belirtildi. 

Halil İbrahim Varlı-Hüseyin Yıldız

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