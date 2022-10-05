Yanan ormanlar 450 milyon adet tohumla tekrar yeşerecek

Mersin'in Gülnar ve Silifke ilçelerinde geçtiğimiz ay meydana gelen havadan ve karadan müdahale ile 29 saatte söndürülen orman yangınlarında bin hektar alan zarar gördü. Yangında yok olan ormanlık alanlar ile gençleştirme sahaları için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tüm ilçelerdeki şefliklerin katılımı ile çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada 547 ton kozalak toplandı. Toplanan kozalaklar tohum çıkarma pistlerine serilerek orman işçileri tarafından işlenip yaklaşık 450 milyon adet tohum elde edildi. Elde edilen tohumların bir bölümü yangında yok olan bin hektarlık alana, diğer kısmı ise 2 bin hektarlık gençleştirme sahasında toprakla buluşacağı belirtildi.

Halil İbrahim Varlı-Hüseyin Yıldız

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.