Yanan ormanlık alanlar yeşillendiriliyor

Denizli'nin Çardak ilçesi Hayriye Mahallesi'nde 2020 yılında çıkan orman yangınında, yanan orman alanındaki ağaçlandırma çalışmaları ilk dikimden itibaren aralıksız olarak devam ediyor. Çardak Orman İşletme Şefliğince yürütülen çalışmalarda orman işçileri ile yapılan tohum ekimlerinden sonra yeşeren karaçam fidanlarının yanı sıra dikilen ıhlamur, iğde, dişbudak, hünnap, erguvan gibi yapraklı fidan türleri de büyümeye devam ediyor.

Bölgede olumlu sonuçlar alınan ağaçlandırma çalışması Orman Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Acar, Silvikültür Şube Müdürü Aslı Meler ve Çal Orman İşletme Müdürü Havva Akkuş tarafından yerinde incelendi.

Murat Kocabaş

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