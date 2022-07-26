Yanan otobüsteki 38 yolcu ölümden döndü

Olay, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu İscehisar ilçesi çıkışında gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas'tan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Seydiler beldesi yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle arka kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden şoför otobüsü yol kenarına park edip ardından araçta bulunan 38 yolcuyu tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, olay sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Gökten Ceylan

