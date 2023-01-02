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Yanan otomobile yardım etmek için durmaya çalışan tıra çarptı

Yanan otomobile yardım etmek için durmaya çalışan tıra çarptı
Yanan otomobile yardım etmek için durmaya çalışan tıra çarptı

Kocaeli'de seyir halinde olan otomobilde yangın çıktı. Bu esnada yardım için durmaya çalışan tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Olay, Körfez ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Hereke gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AB 6900 plakalı Toyota marka otomobiliyle seyir halinde olan sürücü H.B. ve yanında bulunan 2 kişi, aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini gördü. Aracı kenara çeken sürücü ve arkadaşları hemen otomobilden indi. Bu esnada otomobilin yandığını gören 34 CTZ 842 plakalı tır sürücüsü Muammer A., yardım için durmaya çalıştı. Cengiz A. idaresindeki 54 AGS 657 plakalı Kia marka otomobil de duramayarak, tıra arkadan çarptı. Kazada Kia marka otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Cihan Atik - Mustafa Taşören - Enes Azmak

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