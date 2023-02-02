Yanan otomobili yol kenarına çekti, başka otomobili de yaktı

Araç yangını, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye, sürücüsü öğrenilemeyen 23 ABJ 866 plakalı otomobilde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü, aracı kenara çekip inmesinin ardından alevler yükseldi ve park halindeki 48 SR 624 plakalı başka bir otomobile sıçradı. Alev alev yanan araçlardan çıkan dumanlar çevreyi sardı.

Rıdvan Yeşilırmak - Yakup Sağlam

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