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Yanan otomobili yol kenarına çekti, başka otomobili de yaktı

Yanan otomobili yol kenarına çekti, başka otomobili de yaktı
Yanan otomobili yol kenarına çekti, başka otomobili de yaktı

Elazığ’da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Sürücü, aracı kenara çekip inmesinin ardından büyüyen yangın park halindeki başka bir otomobile sıçradı. Yangında, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Yanan otomobili yol kenarına çekti, başka otomobili de yaktı - Tıkla İzle

Araç yangını, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye, sürücüsü öğrenilemeyen 23 ABJ 866 plakalı otomobilde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü, aracı kenara çekip inmesinin ardından alevler yükseldi ve park halindeki 48 SR 624 plakalı başka bir otomobile sıçradı. Alev alev yanan araçlardan çıkan dumanlar çevreyi sardı.

Rıdvan Yeşilırmak - Yakup Sağlam

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