Yanarak kül olan yüzlerce hektar kızılçam ormanı havadan böyle görüntülendi

Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda, dün öğle saatlerinde 3 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bölgesindeki 6 mahalle jandarma tarafından tamamen boşaltıldı. Jandarma ekipleri, yangının etkili olduğu alanlara giriş ve çıkışları kapattı. Havanın kararması üzerine havadan müdahaleye ara verildi. Bugün hala kontrol altına alınamayan yangında 200 hektarın üzerinde ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, beraberindeki heyetle yangın bölgesinde incelemeler yapmak üzere şu saatlerde Adana'da olması bekleniyor.

Süleyman Cenk İdaye - Umutcan İşledici