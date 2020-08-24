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Yanarak kül olan yüzlerce hektar kızılçam ormanı havadan böyle görüntülendi

Yanarak kül olan yüzlerce hektar kızılçam ormanı havadan böyle görüntülendi
Yanarak kül olan yüzlerce hektar kızılçam ormanı havadan böyle görüntülendi

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli mevkiinde dün başlayan ve kontrol altına alınamayan orman yangınına müdahale çalışması sabah saatlerinde havadan ve karadan yeniden başladı. Yangın bölgesi günün aydınlanması ile havadan görüntülendi.

Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda, dün öğle saatlerinde 3 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bölgesindeki 6 mahalle jandarma tarafından tamamen boşaltıldı. Jandarma ekipleri, yangının etkili olduğu alanlara giriş ve çıkışları kapattı. Havanın kararması üzerine havadan müdahaleye ara verildi. Bugün hala kontrol altına alınamayan yangında 200 hektarın üzerinde ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, beraberindeki heyetle yangın bölgesinde incelemeler yapmak üzere şu saatlerde Adana'da olması bekleniyor.

Süleyman Cenk İdaye - Umutcan İşledici

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