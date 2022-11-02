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Yanardağ değil, fabrika yangını

Yanardağ değil, fabrika yangını
Yanardağ değil, fabrika yangını

Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesi olan Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde dün akşam başlayan tekstil fabrikasındaki yangın 20.saati geride bıraktı. 100'den fazla itfaiye ve tanker aracının 1000 personelin müdahale ettiği yangından geriye siyah ve gri dumanlar yükselirken, fotoğraf sanatçısı Hakan Toktay'ın dron ile kaydettiği fotoğraf karesi Bursa'nın nasıl griye boyandığını gözler önüne serdi. AFAD koordinasyonunda Balıkesir'den gelen helikopter de havadan müdahaleye başladı.

Yanardağ değil, fabrika yangını - Tıkla İzle

Karesi Tekstil'deki yangın 20 saattir sürüyor. Kontrol altına alınan ancak söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının 2-3 gün sürmesi bekleniyor.

100'den fazla itfaiye aracı ve tankerin müdahalesini sürdürdüğü yangında 1000 civarında personel görev almaya devam ediyor.

AFAD koordinasyonunda Balıkesir'deki orman müdürlüğünden gönderilen söndürme helikopteri de saat 13.00 itibariyle Özlüce Deresi'nden su alarak havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ali İhsan Uğur-Edra Gezgin-Ahmet Burak Öztürk

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