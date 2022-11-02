Yanardağ değil, fabrika yangını

Karesi Tekstil'deki yangın 20 saattir sürüyor. Kontrol altına alınan ancak söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının 2-3 gün sürmesi bekleniyor.

100'den fazla itfaiye aracı ve tankerin müdahalesini sürdürdüğü yangında 1000 civarında personel görev almaya devam ediyor.

AFAD koordinasyonunda Balıkesir'deki orman müdürlüğünden gönderilen söndürme helikopteri de saat 13.00 itibariyle Özlüce Deresi'nden su alarak havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ali İhsan Uğur-Edra Gezgin-Ahmet Burak Öztürk

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