Yangın bölgesinde itfaiyecilerin ve vatandaşların ölüm kalım savaşı

Bir yandan alevlerle mücadele edip diğer yandan da çaresizce koşturan itfaiye ekiplerine zor anlarında polis ekiplerinin TOMA'sı yetişti. Marmaris Bölgesi'ndeki TOMA'lar da alevlere su sıkarak söndürme çalışmalarına katıldı.

Kameralara yansıyan bir diğer görüntüde ise söndürme ekiplerine destek veren vatandaşlar adeta tırnakları ile alevlere karşı mücadele verdi. Aniden yön değiştiren alevlere karşı hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yangından kaçmak yerine elleri ile yeri kazıyıp alevlerin üzerine kum atarak söndürmeye çalıştılar. Gökova Körfezi'ne kadar ulaşan yangında ise karayolunu aşan alevler ise adeta felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

İbrahim Kılınç - Güldemet Kızıl



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